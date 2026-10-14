À Saint-Quentin, Arpejeh ouvre le champ des possibles du handicap

Coorganisé par l’association Arpejeh, les académies de Lille et d’Amiens, avec le soutien de la Ville de Saint-Quentin, le forum a permis de découvrir les métiers qui peuvent être pratiqués par tous y compris les personnes en situation de handicap. Comment choisir son orientation lorsque certains métiers restent méconnus et que les possibilités de formation semblent parfois difficiles à identifier ? À Saint-Quentin, une quarantaine de stands ont permis à plus de 200 collégiens de quatrième et de troisième, ainsi qu’à des lycéens en situation de handicap, de rencontrer des professionnels, des employeurs et des acteurs de l’éducation, de la formation et de l’orientation.

Tout au long de la journée, les intervenants ont présenté leurs métiers, partagé leurs expériences et répondu aux questions des jeunes. L’objectif étant de de mieux connaître les secteurs d’activité, d’élargir leurs perspectives et d’envisager plus concrètement leur avenir professionnel.

«J’aimerais devenir préparatrice en pharmacie, mais ce forum me permet de découvrir d’autres métiers», explique Aysima, élève de troisième au collège Simone-Veil de Cauffry, dans l’Oise. Comme elle, les participants ont pu confronter leurs idées à la réalité du terrain et découvrir des parcours auxquels ils n’auraient pas nécessairement pensé.

Rapprocher l’école et l’entreprise

Pour Mme Coffinier, coordinatrice d’une classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) du collège de Cauffry, souligne que ce type de rencontre prolonge le travail mené en classe sur l’orientation. «Un travail important est réalisé en classe sur ce sujet. Ce forum permet d’ouvrir le champ des possibles, y compris pour les jeunes en situation de handicap», souligne-t-elle. Elle regrette toutefois que ce type d’initiative ne soit pas organisé dans chaque département. Au-delà de la découverte des métiers, la rencontre a permis également de sensibiliser les jeunes aux possibilités d’emploi et aux aménagements de postes envisageables pour les personnes en situation de handicap.

Arpejeh, un lien avec le monde professionnel

Au cœur de cette démarche, l’association Arpejeh œuvre pour favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Elle développe des liens entre les jeunes, les établissements scolaires et les employeurs afin de leur permettre de découvrir les métiers, de mieux préparer leur orientation et de construire leur projet professionnel. En mobilisant entreprises et partenaires de l’éducation, le forum de Saint-Quentin illustre l’importance de ces passerelles.