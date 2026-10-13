Les équipes hospitalières et les sapeurs-pompiers ont partagé leur expertise lors de la 9e Journée mâconnaise de l’urgence organisée le jeudi 1er octobre au centre omnisports local. Portée par le Centre hospitalier de la ville et le Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire (SDIS 71), cette rencontre a permis de décloisonner les pratiques médicales et de terrain. L’objectif de ce rendez-vous interdisciplinaire est de confronter les pratiques de terrain pour optimiser et renforcer la coordination opérationnelle lors des prises en charge de victimes.

Ateliers de désincarcération et simulation de crise

Le programme de cette édition s'est articulé autour d'exercices d'une grande technicité, mêlant théorie et mise en situation réelle. Les participants ont assisté à une démonstration commentée de désincarcération sur un véhicule accidenté impliquant trois victimes fictives, dont un enfant. Des ateliers pratiques ont ensuite permis de travailler spécifiquement les techniques d’immobilisation d'urgence. Pour clore les sessions d'apprentissage, un escape game immersif dédié au secours pédiatrique a testé la réactivité des équipes.

Une coordination renforcée pour optimiser la prise en charge

Ce carrefour de compétences a offert aux équipes des urgences, du SAMU et aux forces de secours l'opportunité de mieux appréhender les contraintes logistiques et médicales de chaque corps de métier. En mutualisant leurs protocoles, les acteurs de la santé et de la sécurité publique consolident l'efficacité des secours à l'échelle régionale.