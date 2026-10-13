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Rouen : la cyberbase rouvre avec 16 ordinateurs modernisés

Après un dégât des eaux survenu cet été, la cyberbase de Rouen a retrouvé son activité le 5 octobre, avec 16 ordinateurs à disposition du public. Sa remise en service s’accompagne d’un rapprochement avec France Services pour renforcer l’accompagnement numérique des habitants.

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© Rouen. Rouen relance sa Cyberbase et ses services numériques.

© Rouen. Rouen relance sa Cyberbase et ses services numériques.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 13 octobre 2026 - Mis à jour le 13 octobre 2026

À Rouen, la cyberbase a repris son activité le 5 octobre après plusieurs semaines d’interruption liées à un dégât des eaux survenu cet été. Le sinistre avait notamment rendu irréparable le serveur nécessaire au fonctionnement des postes informatiques. Le site dispose désormais de 16 ordinateurs accessibles au public et reprend progressivement ses activités d’accompagnement.

La remise en service concerne un équipement de proximité qui a accueilli plus de 2 000 personnes en 2025. La reprise des permanences animées par les associations Mediaformation et La Cravate Solidaire est prévue cette semaine. 

À partir du 2 novembre, les équipes de la cyberbase et de France Services relanceront également leurs ateliers collectifs. Le rapprochement entre les deux structures doit permettre de proposer davantage de permanences, d’ateliers et d’accompagnements aux habitants des Hauts de Rouen.