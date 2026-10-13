Rouen : la cyberbase rouvre avec 16 ordinateurs modernisés

À Rouen, la cyberbase a repris son activité le 5 octobre après plusieurs semaines d’interruption liées à un dégât des eaux survenu cet été. Le sinistre avait notamment rendu irréparable le serveur nécessaire au fonctionnement des postes informatiques. Le site dispose désormais de 16 ordinateurs accessibles au public et reprend progressivement ses activités d’accompagnement.

La remise en service concerne un équipement de proximité qui a accueilli plus de 2 000 personnes en 2025. La reprise des permanences animées par les associations Mediaformation et La Cravate Solidaire est prévue cette semaine.

À partir du 2 novembre, les équipes de la cyberbase et de France Services relanceront également leurs ateliers collectifs. Le rapprochement entre les deux structures doit permettre de proposer davantage de permanences, d’ateliers et d’accompagnements aux habitants des Hauts de Rouen.

