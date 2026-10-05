Dans l’Aisne, les Trophées du Commerce 2027 sont lancés

L’annonce a été faite par Christophe Haelterman, directeur Appui aux entreprises et territoires et Annabelle Cozette, vice-présidente Commerce de la CCI de l’Aisne et présidente de la commission régionale Commerce de la CCI Hauts-de-France, lors de la rencontre avec le journaliste et chroniqueur Olivier Dauvers. Ce concours national vise à mettre en lumière les commerçants et acteurs qui contribuent au dynamisme des centres-villes et des territoires. Il récompense les réussites, les initiatives et les savoir-faire qui participent à faire évoluer le commerce de proximité.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2027 aux commerçants indépendants, artisans commerçants et enseignes implantées localement, mais également aux unions commerciales et aux fédérations d’unions commerciales. «Les conseillers commerce de la CCI Hauts-de-France sont présents pour maximiser vos chance de réussite», a rappelé la vice présidente.

Quatre prix pour les commerces

Pour cette nouvelle édition, quatre catégories permettront de valoriser différentes formes d’engagement. Le Prix entrepreneuriat, commerce entreprenant, distinguera une initiative entrepreneuriale, tandis que le Prix innovation, commerce innovant, récompensera une démarche ou un concept novateur.

Le Prix développement durable, commerce durable, mettra en avant les entreprises engagées dans des pratiques plus responsables. Enfin, le Prix qualité, expérience client, distinguera les commerces ayant particulièrement travaillé l'accueil, le conseil et la relation avec leur clientèle.

Les unions commerciales disposeront également de leurs propres catégories, selon la taille des communes dans lesquelles elles interviennent. Un quatrième prix sera consacré aux fédérations d’unions de commerçants.

CCC Commerce Family, créer un réseau d’entraide

Autre nouveauté présentée lors de cette soirée, la présentation de CCC Commerce Family, un réseau destiné à favoriser les échanges et l’entraide entre commerçants. «Mis en place via WhatsApp, ce réseau de commerçants doit permettre aux professionnels de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, leurs informations et booster le commerce par des conseils concrets», a souligné Annabelle Cozette.

Les Trophées du Commerce 2027 et CCC Commerce Family illustrent ainsi deux axes complémentaires en valorisant les réussites et en renforçant les liens entre les professionnels du commerce.