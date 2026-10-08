Bertrand Canin est nommé directeur régional Grand Est de Still

Nom : Canin. Prénom : Bertrand. Signes particuliers : nouveau directeur régional de Still pour le Grand Est (Aube, Côte-d’Or, Doubs, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et Territoire de Belfort).

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le développement commercial, la gestion de centres de profit et le management d’équipes techniques, il aura pour mission de piloter et de développer les activités de Still sur l’ensemble de la région.

Titulaire d’un Bachelor of Science in Commercial Engineering, d’une licence professionnelle technico-commerciale et d’un BTS en mécanique et automatismes industriels, Bertrand Canin associe une forte culture technique à une expérience confirmée du management et du développement commercial.

Consolider la présence dans le Grand Est

Il bénéficie d’une solide connaissance du tissu économique et industriel du Grand Est. Depuis 2017, il occupait le poste de directeur de Région Grand Est chez ERAS Ingénierie, filiale du groupe EQUANS. Ses responsabilités couvraient notamment le pilotage de l’activité, la coordination des équipes techniques, le développement commercial, la gestion financière et administrative du centre de profit, le recrutement ainsi que le suivi des enjeux liés à la qualité, à la sécurité, à la santé et à l’environnement.

Auparavant, il a exercé différentes fonctions managériales et commerciales au sein d’entreprises industrielles telles qu’ABMI, AMI et Bouygues Énergies & Services. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une expertise approfondie dans la conduite d’équipes, le développement d’activités régionales et l’accompagnement de clients industriels issus de secteurs variés.

«Je suis très heureux de rejoindre Still et de mettre mon expérience au service du développement de la région Grand Est. Je souhaite m’appuyer sur les compétences des équipes, la proximité avec nos clients et la capacité d’innovation de Still pour poursuivre la dynamique engagée et répondre toujours plus efficacement aux enjeux de nos partenaires», explique Bertrand Canin.

Cette nomination vient renforcer l’ambition de Still de consolider sa présence dans le Grand Est et d’accompagner durablement les entreprises de la région dans leurs projets en intralogistique.