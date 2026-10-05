Une nouvelle page se tourne pour Harmonie à Chantilly après avoir ouvert il y a 40 ans et avoir connu une période de liquidation. Située au cœur de la ville, l'enseigne dédiée à l'univers de la maison rejoint Ambiance & Styles, qui connait un rayonnement national depuis 30 ans, regroupant 90 magasins indépendants. Avec ce changement, la direction d'Harmonie entend préserver ce qui a fait le succès de l'enseigne tout en enrichissant son offre. «L'essentiel des produits que les clients apprécient depuis des années reste au rendez-vous afin que chacun puisse retrouver ses marques et ses articles préférés», exprime la direction.

En parallèle des produits habituels, de nouvelles collections et de nouveaux fournisseurs viennent compléter l'offre existante, avec une ambition affichée qui est de proposer davantage de choix, renouveler les inspirations et faire découvrir plus de nouveautés.

Indépendance et proximité

Si Harmonie Chantilly rejoint une enseigne nationale, le magasin reste indépendant et conserve sa proximité avec les clients. «Les clients retrouveront la même équipe, le même lieu de vie commerçant et la même volonté d'accueillir, de conseiller et d'accompagner chacun dans ses envies de décoration, d'arts de la table et d'équipement de la maison», exprime encore la direction d'Harmonie. Désormais, la boutique est baptisée "Ambiance & Styles Chantilly".

Un changement qui devrait ravir les clients : le réseau Ambiance & Styles - qui appartient au groupement de commerce coopératif EK Retail - propose des centaines de références renouvelées au fil des collections et de ses catalogues saisonniers publiés dans l'année. Il est spécialisé dans la vente d'articles de cuisine, de vaisselle, de décoration et d'idées cadeaux de gamme moyenne et supérieure. Il propose également une sélection de produits provenant de 180 à plus de 200 fournisseurs de grandes marques. Le réseau revendique aussi se démarquer par ses conseils personnalisés, son accompagnement sur mesure, ses démonstrations et ses idées d'associations.







