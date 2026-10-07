Maud Sarda, cofondatrice de Label Emmaüs, en keynote à Reboot#2 à Metz

Comment concilier performance économique, impact social et engagement environnemental ? C’est l’une des questions au cœur de la deuxième édition de Reboot, organisée le mardi 13 octobre à Metz par Quest for change, en partenariat avec les incubateurs lorrains The Pool et Quai Alpha. Parmi les intervenants annoncés, Maud Sarda, cofondatrice et directrice de Label Emmaüs, viendra partager son expérience et sa vision d’une économie circulaire et solidaire.

Label Emmaüs, une autre vision du commerce en ligne

Créée en 2016, Label Emmaüs est une marketplace coopérative et solidaire qui entend proposer une alternative aux grandes plateformes de commerce en ligne. Son modèle repose sur la revalorisation de millions d’articles de seconde main, l’inclusion professionnelle et une gouvernance démocratique sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

À travers son intervention, Maud Sarda entend notamment démontrer qu’il est possible d’associer viabilité économique, utilité sociale et gouvernance partagée, tout en développant une activité commerciale pérenne.

Cette keynote s’inscrira dans un programme articulé autour de deux autres temps forts : l’intervention de Bertrand Piccard, explorateur et président de la Solar Impulse Foundation, ainsi que deux tables rondes consacrées aux transformations industrielles, à l’innovation et aux nouveaux modèles économiques. La remise des prix Solar Impulse Efficient Solutions de Lorraine mettra également en lumière des initiatives locales.

Après une première édition organisée au Parlement européen à Strasbourg, qui avait rassemblé 350 participants, Reboot investira le Centre des Congrès Robert Schuman à Metz, le 13 octobre, à partir de 13 h. Les conférences débuteront à 13h45 et seront suivies d’un cocktail dînatoire à 18 h.

Inscriptions et programme, en cliquant sur ce lien.