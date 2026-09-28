Montescourt-Lizerolles : le Département finance l’extension de l’école

L’extension de l’école de Montescourt-Lizerolles a été récemment inaugurée, avant l’ouverture des nouveaux locaux aux élèves. Le chantier, lancé en 2024, a permis de créer une cantine, un dortoir, une salle de motricité et de nouveaux sanitaires. D’un montant total de 1,165 million d’euros, l’opération bénéficie d’un financement départemental de 291 358 euros, soit 25 % du coût, dans le cadre du dispositif Aisne Partenariat Investissement (API). Le Département intervient ainsi aux côtés de la commune pour financer une opération consacrée aux équipements scolaires. Ces nouveaux équipements doivent permettre à la commune d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement de l’école. Le Département intervient ainsi aux côtés de la commune pour financer une opération consacrée aux équipements scolaires.

Les collectivités maintiennent leurs investissements

À l’échelle nationale, l’investissement local reste un poste important des dépenses des collectivités. Selon la Direction générale des collectivités locales, les dépenses d’investissement du bloc communal ont progressé de 6,5% en 2025, tandis que celles des départements ont reculé de 5,1%. Les communes consacrent notamment une part de leurs investissements à l’enseignement, à la formation et à l’apprentissage, qui représentaient 72 euros par habitant en 2024 pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ces dépenses participent notamment au financement et à la modernisation des équipements publics locaux. Les équipements scolaires figurent ainsi parmi les infrastructures nécessitant des investissements réguliers pour accompagner l’évolution des besoins des communes et de leurs habitants.