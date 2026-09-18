Une enquête publique sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) se déroule du 9 septembre au 12 octobre 2026 dans le Grand Autunois Morvan. Cette procédure permet aux habitants de prendre connaissance du projet et de faire parvenir leurs remarques avant son approbation définitive.



Le PLUi fixe les principales règles d’aménagement à l’échelle intercommunale. Il définit notamment les secteurs où peuvent être construits des logements ou implantées des activités économiques. Il identifie aussi les espaces agricoles, naturels ou patrimoniaux à préserver. Le document encadre ainsi différents projets, comme la construction ou l’extension d’un bâtiment, mais accompagne également l’évolution des quartiers et des équipements. Il doit par ailleurs prendre en compte les logements, les mobilités, l’activité économique, l’environnement et le cadre de vie.

Plusieurs moyens pour participer

L’enquête reste ouverte jusqu’au lundi 12 octobre à 12h. Le dossier peut être consulté sur le registre dématérialisé de l’enquête. Les observations peuvent être déposées en ligne, mais aussi sur les registres papier installés à l’hôtel communautaire et dans les mairies d’Anost, d’Étang-sur-Arroux, d’Épinac et de Couches. Vingt permanences sont prévues dans les différents lieux concernés afin de permettre au public d’échanger directement avec les membres de la commission d'enquête.