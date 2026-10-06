Valoriser le château médiéval et son patrimoine exceptionnel et en faire plus qu'un simple site de promenade. Voilà résumée l'ambition de la Ville de Château-Thierry qui fait de ce projet l'un des axes principaux du mandat municipal en matière de patrimoine. «Nous avons la volonté d'apporter une attention particulière au château et l'ambition est de se démarquer des nombreux autres châteaux médiévaux en France qui mettent en avant le côté guerrier et défensif, expose Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. L'idée est de prendre le contre-pied, nous sommes dans la ville de Jean de La Fontaine et nous aimerions montrer qu'à l'époque médiévale, il y avait déjà beaucoup de matière littéraire et de poésie contrairement à une idée reçue qui voudrait que cette période ne soit marquée que d'obscurantisme et de batailles sans fin». Ainsi, un parcours poétique dans le château va être créé et mettra en avant certains personnages associés à la ville ainsi que les Fabliaux de l'époque, ces contes grivois, de tradition orale et diffusés en Champagne et en Picardie. Une douzaine de pierres, en grès, seront gravées et des contenus numériques vont venir enrichir la visite.

Rétablir un chemin sur le pourtour du château

La Ville souhaite également permettre aux visiteurs de pouvoir à nouveau cheminer tout autour du château au contact de ses remparts. L'idée est donc de créer un chemin de ronde complet qui passera sur les remparts. «L'installation du spectacle des Aigles a coupé l'accès à une partie de ce pourtour, nous voulons favoriser ce tour des murailles et une meilleure compréhension du château», souligne le maire. Ce chantier d'une durée de trois ans, déjà débuté, sera assuré par le chantier d'insertion et les agents de la Ville et va aussi passer par la restauration de la Tour du Lardier et l'engagement de fouilles archéologiques sur la liaison Tour du Roy – Tour de la Fauconnerie. La Ville va aussi engager les diagnostics architecturaux sur les Portes Saint-Pierre et Saint-Jean afin de documenter leur état et les interventions nécessaires.

Une nouvelle volière pour les cigognes

Dans les prochains mois, des panneaux vont également être apposés sur le site et permettront, par transparence, de restituer des constructions disparues au paysage actuel. De premiers panneaux seront apposés sur le pont et à la porterie Saint-Thibault. Le visiteur pourra ainsi visualiser les bâtiments tels qu'ils ont pu exister à l'époque médiévale. Autre projet et pas des moindres, l'Oisellerie du château qui compte 40 individus représentant une vingtaine d'espèces menacées à des degrés divers, va elle aussi être rénovée. La création d'une nouvelle volière pour les cigognes va ainsi constituer une première étape et l'Oisellerie va participer activement aux projets de sauvegarde de la faune sauvage. Autant de projets qui marquent une dynamique nouvelle pour le château médiéval.