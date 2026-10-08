Hallennes-lez-Haubourdin : Néo-Eco signe la charte d'Ecominéro

Recyclage, réemploi et réutilisation des matériaux sont aujourd'hui incontournables pour le secteur du bâtiment, et ce, bien au-delà de la conformité réglementaire. Organisation du tri à la source, traçabilité des déchets, intégration de critères environnementaux dans les marchés publics, réduction de l'empreinte carbone... Aujourd'hui le secteur du bâtiment s'organise pour structurer une économie circulaire territoriale créatrice d'emplois durables et de valeur locale.

C'est en ce sens que la société d'ingénierie en économie circulaire Néo-Eco, a été créée en 2008 pour favoriser la coopération entre les partenaires, du producteur de déchets à l'utilisateur final, en passant par les transformateurs, pour construire des feuilles de route en faveur de l'économie circulaire : recyclage des éco-matériaux, étude des flux de déchets, contrôle qualité... En signant cette charte, la PME d'Hallennes-lez-Haubourdin réaffirme sa volonté de contribuer au développement de l'économie circulaire, «pour accélérer le réemploi et le recyclage des matériaux minéraux dans les territoires en rapprochant les gisements de leurs débouchés» a expliqué son fondateur Christophe Deboffe.

Stratégie territoriale

La charte permet aux signataires d'être accompagnés dans la définition et le déploiement d'une stratégie à l'échelle de leur territoire. Dirigé par François Demeure Dit Latte, Ecominéro s'adresse aux fabricants de produits ou matériaux de construction d'origine minérale en leur proposant une solution de proximité et de valorisation dans la gestion de leurs déchets.