La sécheresse, la fragilisation des forêts et la disponibilité de l’eau placent l’adaptation climatique au cœur des enjeux économiques de la Meuse. Lancé en juin 2026, le programme européen Life ADAPT’EST ouvre une nouvelle étape pour le Grand Est, avec 26 millions d’euros de budget sur neuf ans, dont 60% financés par l’Union européenne, et plus de 150 millions d’euros de financements complémentaires mobilisés.

En Meuse, plusieurs chantiers font déjà écho à ces priorités. Le Département a engagé une politique de transition écologique comprenant la protection de ses massifs forestiers, la plantation de 30 000 arbres et arbustes d’ici à 2030 et des actions pour réduire l’empreinte carbone de ses bâtiments. Il soutient également la sécurisation de l’alimentation en eau potable à travers des dispositifs dédiés.

Agriculture et eau : des investissements à anticiper

Le programme régional prévoit notamment l’accompagnement de 40 fermes pilotes dans des projets d’hydrologie régénérative et de 30 maîtres d’ouvrage pour mieux intégrer les risques climatiques dans la rénovation des bâtiments. Ces orientations concernent directement les territoires agricoles comme la Meuse, où la préservation des ressources en eau conditionne les activités d’élevage et les productions végétales.

Pour les collectivités, les exploitants et les gestionnaires d’équipements, l’enjeu est de financer des aménagements capables de limiter les conséquences des sécheresses, des fortes chaleurs et des événements extrêmes.