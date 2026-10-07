La ville de Mâcon renforce sa présence auprès des habitants avec plusieurs dispositifs de participation citoyenne. L’objectif est de multiplier les occasions d’échanger sur les sujets du quotidien, en présentiel comme en ligne. En octobre, des élus municipaux tiennent des permanences sans rendez-vous sur trois marchés. Les commerçants pourront également participer à des rencontres régulières autour d’un café. Ces échanges porteront notamment sur l’attractivité des quartiers, le stationnement, l’accessibilité, la propreté, la sécurité, les travaux ou les projets d’aménagement. La ville souhaite ainsi recueillir directement les observations et propositions des professionnels.



Un conseil interquartiers en 2027

Un conseil interquartiers doit aussi voir le jour. Chaque secteur sera représenté par un habitant-référent en lien avec les élus. Un appel à candidatures est prévu à la fin de l’année 2026, avant un démarrage officiel en avril 2027. Une enveloppe annuelle de 30 000 euros permettra de financer 4 à 6 projets proposés et élaborés collectivement dans les quartiers.

Des permanences mensuelles seront par ailleurs organisées dans les quartiers prioritaires et les communes associées. Elles permettront aux habitants de présenter une difficulté, une question ou une proposition et, lorsque cela sera possible, d’être orientés vers le service compétent.

Enfin, la ville met en place un nouveau signalement en ligne consacré aux dépôts sauvages. Accessible depuis son site internet, le dispositif permet de transmettre une photo et des informations sur la situation constatée. Il complète les actions du service propreté et d’Allô Mairie afin de faciliter la localisation et la prise en charge des dépôts.