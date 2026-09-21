En Seine-Maritime, les jeunes qui souhaitent transformer une idée en projet économique disposent d’une nouvelle occasion de se faire connaître auprès des réseaux professionnels. Le dispositif «Pitch ta Normandie» prévoit de sélectionner trois porteurs de projets âgés de 18 à 25 ans pour leur permettre de présenter leur initiative lors de l’Université des Entrepreneurs Normands, organisée le 3 novembre au Centre international de Deauville. L’événement doit réunir plus de 1 500 dirigeants, entrepreneurs, experts et acteurs économiques.

Les jeunes projets cherchent réseau et financement

Pour les candidats du département, l’intérêt réside autant dans la présentation du projet que dans les contacts susceptibles d’être noués. Les besoins ciblés sont directement liés au développement d’une activité : financement, compétences, réseau ou accompagnement. Les trois jeunes sélectionnés bénéficieront également d’un coaching personnalisé et d’un mentorat, avec une mise en relation avec des dirigeants et des experts. Les projets peuvent porter sur la technologie, la santé, la transition écologique, le lien social ou encore l’attractivité des territoires.

