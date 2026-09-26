Verdun : l’école Jacques Prévert mise sur le numérique

À Verdun, l’école Jacques Prévert devient un point d’observation des transformations du service public éducatif. L’établissement, qui accueille aujourd’hui plus d’une centaine d’enfants, combine un dispositif destiné aux tout-petits et une expérimentation autour des outils numériques. La classe passerelle permet ainsi aux enfants de moins de 3 ans de découvrir progressivement le cadre scolaire, avec un accompagnement adapté à cette première étape de socialisation et d’apprentissage.

La modernisation concerne également les équipements pédagogiques. L’école expérimente des écrans numériques interactifs (ENI), appelés à remplacer progressivement les anciens tableaux blancs interactifs. Ces outils doivent offrir davantage de possibilités aux enseignants et accompagner l’évolution des méthodes d’apprentissage.

Les écoles accélèrent leur transition numérique

À l’échelle nationale, le numérique éducatif transforme progressivement les dépenses d’équipement des collectivités et des établissements scolaires. Écrans interactifs, infrastructures numériques et ressources pédagogiques représentent autant d’investissements nécessaires pour adapter les écoles aux nouveaux usages. Pour les territoires, ces équipements participent également à la qualité des services proposés aux familles, un élément qui peut peser dans les choix résidentiels et dans l’attractivité locale.