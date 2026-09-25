Bar-le-Duc : un brunch pour réduire le gaspillage alimentaire

À Bar-le-Duc, la lutte contre le gaspillage alimentaire prend une forme concrète. Le samedi 26 septembre, de 9 h à 12 h, la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud et son service Gestion et Prévention des Déchets organiseront au Marché couvert une nouvelle édition des «P’tits Brunchs Anti-Gaspi», avec l’association Meuse Nature Environnement. L’objectif est de faire découvrir au public des solutions directement applicables à la maison, tout en valorisant autrement les produits alimentaires.

Au programme : dégustations de recettes zéro déchet et démonstrations autour de la déshydratation. Cette technique permet notamment de prolonger la conservation des récoltes du jardin.

Le gaspillage alimentaire reste un coût national

À l’échelle française, le sujet représente également un enjeu économique. En 2023, 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produites, dont 3,8 millions de tonnes correspondant à des aliments encore comestibles. Cela représente 55 kg de gaspillage alimentaire par habitant.

Les collectivités et les acteurs économiques disposent ainsi d’un intérêt concret à réduire ces volumes. L’ADEME souligne notamment que les coûts du gaspillage ne se limitent pas aux denrées perdues : ils comprennent aussi l’énergie, le temps de travail et la gestion des déchets. En Meuse Grand Sud, le brunch propose une approche très pratique de cet enjeu, en rapprochant les solutions de prévention des habitants.