C'est une première à Dieppe. Une résidence mobilité va sortir de terre sur la ZAC Dieppe Sud, réservée aux plusieurs milliers de nouveaux salariés arrivant dans l'agglomération dieppoise, notamment dans le cadre du chantier de l'EPR2 de Penly. « Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont des résidences à mi-chemin entre l’hôtellerie et le logement, à destination des salariés qui peuvent y rester une nuit, une semaine, un mois… », explique Philippe Ressouches, directeur territorial Normandie Linkcity, filiale de Bouygues Construction et maître d'ouvrage de ce projet baptisé Les Alcyons.

Ce sont donc 150 studios équipés et meublés, avec des services d'hôtellerie comme une laverie ou encore des salles partagées, exploités par Beelodge Hôtel, qui devraient voir le jour. Ce type d'hébergement est encore assez peu répandu sur le territoire. « Il y en a plusieurs en projet, dont un sur l’île d’Oléron et un au Tréport. C’est un produit d’avenir », estime Philippe Ressouches.

Agréées par l'Etat, les RHVS doivent permettre d'accueillir des salariés en mobilité donc, mais aussi des saisonniers, des apprentis et personnes en formation, et plus largement, des publics ayant besoin d’une solution de logement temporaire. La résidence ne devrait donc pas désemplir durant le «chantier du siècle». Et même après, selon le maître d'ouvrage. « Dieppe voit s’installer de nombreuses entreprises, la résidence a de beaux jours devant elle », assure le représentant de Linkcity.

Répondre à tous les besoins du territoire

Mais, Les Alcyons, ce n'est pas qu'une résidence mobilité, c'est aussi 90 logements sociaux, principalement des T2 et T3, répartis dans deux bâtiments et destinés au bailleur normand 3F Normanvie.« La volonté de la ville est de répondre à tous les besoins du territoire et d’être tournée vers ses habitants », souligne Philippe Ressouches. Et vers l'avenir : le projet vise le label NF Habitat HQE et devrait répondre aux exigences de la RE2020. «Le projet est implanté dans une zone PPRI (Plan de prévention des risques d'inondation, ndlr), c'est important de souligner que les logements sont tous à R+1 et les parkings au rez-de-chaussée », précise-t-il.

Le tout prend place sur la friche industrielle Gondrand, un ancien site logistique marqué par des activités d’huilerie et de scierie, sur la ZAC Dieppe Sud. Cette réserve foncière de 8 625 m² est une véritable opportunité pour le maître d'ouvrage, avec un emplacement stratégique. « Avec une telle taille d’opération, soit 250 logements, sur l’une des plus grandes réserves foncières de la ville, c’est tout un morceau de ville qui s’étend », déclare Philippe Ressouches.

La première pierre des Alcyons a été posée le 17 septembre. Deux phases de livraison sont prévues : d'abord les 90 logements à 3F Normanvie au 4e trimestre 2027 et la résidence mobilité au 1er trimestre 2028. Le montant des travaux est estimé à 18,5 millions d'euros HT.