Cette année, l’opération nationale se déroule du 5 au 11 octobre. Elle permettra de recueillir des fonds pour soutenir les actions de l’association en faveur des personnes en situation de handicap. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière le rôle des professionnels, des familles et des bénévoles qui les accompagnent au quotidien.

Lors de leur visite, le collectif a offert à la préfète une brioche confectionnée spécialement par un boulanger laonnois. La rencontre a également permis d’échanger sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et sur les initiatives locales mises en place pour favoriser leur inclusion.

Où trouver les brioches à Laon ?

L’an dernier, plus de 5 000 brioches ont été vendues à Laon. Pour cette nouvelle édition, plusieurs points de vente seront proposés afin de permettre aux habitants de participer à l’opération. Les brioches seront disponibles du mardi 6 au dimanche 11 octobre au Carrefour de Laon Romanette. Un stand sera également installé jeudi 8 octobre sur le marché, aux Halles de Laon. Enfin, il sera possible d’en acheter à l’Intermarché les mardi 6, vendredi 9 et samedi 10 octobre. Acheter une brioche sera ainsi une façon concrète de soutenir les projets de l’APEI de Laon et les personnes qu’elle accompagne.



