À l’issue d’un chantier lancé en 2025, les 170 élèves de l’établissement disposent désormais de nouveaux espaces. L’opération comprend deux salles de classe supplémentaires, une salle de motricité et une cantine, venant compléter les équipements existants. Porté par la commune, le projet bénéficie du soutien financier du Département de l’Aisne dans le cadre de l’Aisne Partenariat Investissement (API). Le Département contribue à hauteur de 415 000 euros, soit près de 26% du coût total. Au-delà de l’amélioration des conditions d’accueil, cet investissement permet à la commune de renforcer durablement son équipement scolaire et d’accompagner l’évolution des besoins liés aux effectifs et aux usages du bâtiment.

Les collectivités accélèrent leurs investissements scolaires

La rénovation et la construction d’équipements scolaires constituent un poste important de l’investissement public local. Pour les communes, ces opérations représentent des dépenses significatives, liées à la construction, à la rénovation énergétique, à l’accessibilité ou encore à l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages. Les aides départementales, régionales et nationales permettent ainsi de réduire la part directement supportée par les budgets communaux. Ces investissements ont également un effet territorial : ils mobilisent les entreprises intervenant dans le bâtiment et les travaux publics pendant les chantiers, tout en contribuant à maintenir des équipements publics adaptés dans les communes.