Le Grand Chalon poursuit son action en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés privées. Le 8 octobre, la collectivité et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont accueilli à Chalon-sur-Saône une trentaine de représentants de collectivités de Bourgogne-Franche-Comté. Cette rencontre a permis de présenter les outils de diagnostic, les dispositifs d’accompagnement et les résultats obtenus sur le territoire.

L’agglomération compte 1 799 copropriétés privées, qui représentent 56% des logements de Chalon-sur-Saône. Parmi elles, 84% des immeubles ont été construits avant 1985 et 735 sont considérés comme potentiellement fragiles. Depuis 2015, le Grand Chalon développe des dispositifs pour repérer les difficultés, améliorer la performance énergétique des bâtiments et limiter les dépenses des occupants. L’Espace Habitat Conseil, en lien avec l’ADIL 71, oriente notamment les propriétaires et les syndics. Des diagnostics ciblés permettent également d’identifier les besoins dans plusieurs secteurs de la ville.



16,5 millions d’euros de travaux engagés

Entre 2016 et 2023, le programme « Copropriétés pilotes» a accompagné la réhabilitation de cinq ensembles, soit 285 logements. Les travaux ont représenté 6,9 millions d’euros, avec 3,23 millions d’euros d’aides. Le gain énergétique moyen a atteint 41%, tandis que quatre résidences ont obtenu le label bâtiment basse consommation (BBC).

Sur la période 2020-2026, 17 copropriétés regroupant plus de 830 logements ont bénéficié d’un soutien, pour près de 16,5 millions d’euros de travaux et 7,1 millions d’euros d’aides mobilisées. Le dispositif local peut accorder jusqu’à 3 750 euros par logement, en complément de MaPrimeRénov’. La démarche contribue aussi à l’activité des professionnels locaux du bâtiment et de la rénovation.

Lors de la rencontre régionale, les participants ont également découvert les outils de données de l’Anah, dont CoproFF et DataCopro, ainsi que le registre national des copropriétés. Des visites de résidences réhabilitées ont complété les échanges techniques.