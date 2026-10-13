Château-Thierry mobilise 40 000 euros pour les projets des habitants

Réaménagement d’un espace public, équipements sportifs, actions environnementales ou initiatives favorisant la convivialité : la Ville de Château-Thierry invite les habitants à proposer des projets d’intérêt général. Lancée le 22 septembre, cette nouvelle édition est ouverte aux citoyens âgés d’au moins 14 ans, aux collectifs d’habitants et aux associations. Chaque porteur de projet ne peut présenter qu’une seule proposition.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 25 octobre sur le site de la municipalité, par courrier ou directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Les services municipaux examineront ensuite la faisabilité technique, juridique et financière des propositions avant de soumettre les projets éligibles au vote des habitants.

Dotée de 40 000 euros, l’opération est financée sur le budget d’investissement de la commune. Cette enveloppe doit permettre de concrétiser les initiatives sélectionnées, dans la limite des crédits disponibles.

Les budgets participatifs gagnent du terrain

À l’échelle nationale, les budgets participatifs constituent un outil de concertation utilisé par de nombreuses collectivités pour associer les habitants aux décisions d’investissement public. Le principe consiste à réserver une partie des crédits municipaux à des projets proposés, puis choisis par les citoyens selon des règles définies par chaque commune.

Ces démarches peuvent concerner les espaces publics, les équipements de quartier, la végétalisation ou encore les mobilités. Leur portée économique dépend toutefois des montants engagés, du coût des projets retenus et de leur réalisation effective.