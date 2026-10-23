La collectivité régionale a approuvé une nouvelle série d’aides totalisant 44,24 millions d’euros. Les sommes doivent contribuer à financer des actions de formation, accompagner les entreprises et améliorer les équipements dans les différents départements. Avec 28,07 millions d’euros, la formation professionnelle représente la principale destination des crédits. Les transports arrivent en deuxième position avec 5,33 millions d’euros, devant les activités sanitaires et sociales, qui totalisent environ 4,09 millions d’euros.



Le volet économique prévoit notamment près d’un million d’euros pour douze entreprises, sous la forme principalement de prêts remboursables. Des financements supplémentaires, représentant 384 404 euros, sont destinés à treize petites structures artisanales, commerciales ou de services. Dans le Doubs, l’entreprise MECASOUDURE, installée à Dampierre-les-Bois, obtient 47 950 euros pour faire face aux mutations de l’industrie automobile. La filière régionale du bois reçoit également 63 000 euros pour soutenir ses acteurs dans leurs projets et leurs adaptations aux évolutions climatiques.

Des équipements modernisés dans les départements

Plusieurs aides concernent l’aménagement des espaces publics et la reconversion de sites. À Besançon, 200 000 euros sont attribués à un programme de transformation de la place Marulaz et de ses abords, avec davantage de végétation. À Luxeuil-les-Bains, une enveloppe de 300 000 euros est destinée à la réhabilitation de la halle des sports Beauregard. En Saône-et-Loire, 1,38 million d’euros accompagne la poursuite du projet de reconversion du site industriel Valérius, à Saint-Vallier.



Les déplacements font aussi partie des dossiers retenus. Une contribution de 240 322 euros est prévue pour la desserte ferroviaire entre Frasne et Neuchâtel, en Suisse. Par ailleurs, 72 199 euros permettront d’installer de nouveaux abris sécurisés pour les vélos à proximité de plusieurs gares.



Les installations sportives disposent de 1,192 million d’euros, notamment pour des terrains de football synthétiques à Belfort et Seloncourt, ainsi qu’un équipement consacré au biathlon à Prémanon. D’autres aides concernent la restauration d’édifices historiques, les salles de cinéma indépendantes, les activités touristiques et les services numériques. Ces derniers bénéficient de 547 500 euros, dont 300 000 euros pour la communauté de communes Frasne-Drugeon.