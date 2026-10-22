Le SDIS de la Meuse modernise sa gestion financière

Le SDIS de la Meuse poursuit la modernisation de sa gestion financière. Jérôme Dumont, président de son conseil d’administration, Marie-Claude Guillou, directrice départementale des Finances publiques, et Thierry Simonet, payeur départemental, ont signé le 13 octobre 2026 une convention de partenariat destinée à améliorer le fonctionnement de la chaîne budgétaire et comptable de l’établissement.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’un premier accord conclu en 2018. Elle prévoit plusieurs axes de travail : l’optimisation des procédures financières, la réduction des délais de traitement des dossiers et de paiement, la dématérialisation des échanges ainsi que l’amélioration de la qualité des comptes.

Pour le SDIS, ces évolutions doivent permettre de fiabiliser le suivi des dépenses et des recettes, tout en facilitant les relations avec les services chargés de leur exécution comptable. La réduction des délais de paiement constitue également un enjeu pour les fournisseurs et prestataires de l’établissement, notamment les entreprises qui interviennent dans la fourniture d’équipements, la maintenance ou les services.

La gestion publique renforce son efficacité comptable

À l’échelle nationale, la modernisation de la gestion publique repose notamment sur la dématérialisation des procédures, la fiabilisation des comptes et l’amélioration des délais de paiement. Pour les établissements publics, ces évolutions doivent faciliter le pilotage des budgets et renforcer la traçabilité des dépenses.

L’enjeu est aussi économique. Des circuits de paiement plus fluides peuvent améliorer la visibilité financière des fournisseurs, en particulier des petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie dépend en partie du respect des échéances. Pour les collectivités et les services publics, une gestion comptable mieux structurée permet également de disposer d’informations financières plus fiables pour préparer les budgets et suivre l’utilisation des ressources.