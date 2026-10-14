Les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels ont annoncé mercredi reconduire jusqu'au 4 décembre leur mouvement de grève initié après une saison des mégafeux record, estimant que le gouvernement n'a toujours pas répondu à leurs revendications, notamment d'augmenter les moyens humains et financiers.

La reconduction du mouvement de grève, qui portait initialement sur la période du 8 septembre au 20 octobre, et qui s'étend désormais jusqu'au 4 décembre inclus, "vise à obtenir des engagements concrets sur les revendications de l'intersyndicale, dans la loi de modernisation de la Sécurité civile, la loi de finances pour 2027 et un protocole d'accord sur la santé, la sécurité et la filière des sapeurs-pompiers professionnels", écrivent-ils dans un courrier au ministre de l'Intérieur, signé par les huit organisations de l'intersyndicale.

Ces syndicats ont entamé depuis l'été - marqué par des incendies majeurs et plus de 100.000 hectares brûlés - un bras de fer avec le gouvernement, auquel ils demandent davantage de moyens financiers, une campagne de recrutement massif et le recentrage de leurs missions héritées d'un modèle jugé à bout de souffle.

Dans leur courrier, les syndicats soulignent à nouveau leur espoir d'obtenir "un financement pérenne, juste et ambitieux", qui soit "à la hauteur des missions toujours plus nombreuses" qui sont confiées aux pompiers, sans toutefois chiffrer cette demande.

Début octobre, Laurent Nuñez avait promis, en clôture du congrès des sapeurs-pompiers, un milliard d'euros supplémentaires sur cinq ans pour la Sécurité civile.

"200 millions d’euros supplémentaires sont alloués à la sécurité civile en 2027, dans le cadre d'un plan pluriannuel d'un milliard d'euros", avait ensuite précisé le ministre sur X.

Le 6 octobre, devant les députés, Laurent Nuñez avait précisé que "l'augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance" (TSCA) permettrait "de dégager environ 140-150 millions d'euros par an" dès 2027 dont bénéficieraient les Services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).

"Sur le budget du ministère de l'Intérieur, nous avons prévu de renforcer significativement les moyens aériens" non pas en renforçant la flotte nationale mais en "doublant" la location d'appareils l'été, avait ajouté le ministre.

De leur côté, les syndicats continuent par ailleurs de demander "une réduction drastique de la sollicitation opérationnelle" ou encore un "recrutement statutaire de sapeurs-pompiers professionnels, afin de garantir des effectifs adaptés à l'augmentation constante des sollicitations".

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