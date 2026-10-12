Querrieu : la commune devient un exemple de biodiversité en ruralité

Véronique Teintenier, vice-présidente de la Région Hauts-de-France en charge de la biodiversité, accompagnée de Stéphane Ledez, Délégué Régional de la Fondation du patrimoine Hauts-de-France, a dévoilé le dispositif «Biodiversité et Ruralité» à destination des communes de moins de 2 000 habitants qui représentent 86% du territoire, dans leurs projets en faveur de la biodiversité et de la préservation des milieux naturels. «Les petites communes rurales sont au coeur de l’identité et de la richesse de notre région. Préserver une mare ou restaurer un chemin rural, ce sont des actions très concrètes qui contribuent à la reconquête de la biodiversité dans tous nos territoires. Les petits projets des petites communes rurales feront grandir la biodiversité», affirme Véronique Teintenier. Querrieu est une des communes bénéficiaires, un village de 636 habitants engagé pour la nature.

«Nous avons réalisé 80 projets lors de la précédente mandature. La région est quasiment notre premier partenaire. Tous les ans, je dépose un dossier de subvention à la région pour financer pas mal de choses. Nous faisons énormément de choses au niveau de la biodiversité, on a planté plus de 400 arbres, plus de 4 000 plantes vivaces, et je ne sais plus combien de mètres linéaire de haies et chose particulière ici les plantations sont réalisées par les habitants», souligne le maire de Querrieu, Jonathan Sanglard.

Redonner aux villages de la région leur richesse naturelle

Le dispositif «Biodiversité et Ruralité» intervient, en effet, dans la réalisation d’aménagements concrets comme la plantation de haies, d’arbres, de vergers ou de bosquets, la création de bandes enherbées mellifères, la restauration ou la création de mares ou encore la reconquête écologique des chemins ruraux. La Région apporte ainsi un soutien financier pour l’achat de plants et de semences, la création de mares ou encore l’installation de panneaux d’information.

Les projets doivent notamment favoriser l’utilisation d’essences locales, associer les habitants et garantir un entretien durable des aménagements réalisés. Ce dispositif s’inscrit dans la feuille de route régionale «Reconquête de la biodiversité 2025-2028», qui vise à soutenir les initiatives locales en faveur de la protection et de la restauration des milieux naturels des Hauts-de-France. «Depuis sa création, la Fondation du patrimoine agit pour préserver le patrimoine naturel : projets d’agroforesterie, de sauvegarde d’espèces animales ou végétales d’intérêt patrimonial menacées, de restauration de cours d’eau ou de zones humides, de forêts, de prairies, ou encore de littoraux, conclut Stéphane Ledez. Être partenaire de ce dispositif, c’est accompagner concrètement les projets d’aménagements écologiques, de renaturation et de restauration, c’est redonner à nos villages des Hauts-de-France leur diversité et leur richesse naturelle».