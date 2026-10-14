À Dijon, la CRSA ouvre un nouveau mandat de cinq ans

La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa séance plénière d’installation au Parc des Expositions et Congrès de Dijon, le 6 octobre 2026. L’instance régionale, qui compte un peu plus d’une centaine de membres titulaires, sera de nouveau présidée par Emmanuel Ronot, représentant de l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Non Lucratifs Sanitaires et Sociaux). Il entame ainsi un deuxième mandat à la tête de la conférence.





Un rôle dans les politiques de santé

La CRSA intervient dans la concertation autour des politiques de santé menées par l’Agence régionale de santé (ARS). Elle rend notamment des avis sur le projet régional de santé et peut formuler des propositions auprès de la direction générale de l’Agence. Elle veille également au respect des droits des usagers du système de santé.

Depuis juin 2021, ses missions ont été élargies dans le cadre du Ségur de la santé. La Conférence est notamment consultée sur les priorités de l’ARS en matière de réduction des inégalités de santé, les orientations du fonds d’intervention régional et la stratégie régionale d’investissement en santé.





Huit collèges et cinq commissions

Les travaux de la CRSA s’organisent autour d’une assemblée plénière et de huit collèges réunissant les collectivités territoriales, les usagers, les représentants des conseils territoriaux de santé, les partenaires sociaux, les acteurs de la cohésion et de la protection sociales, les acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé, les offreurs de services de santé, et les personnalités qualifiées.

En plus de la commission permanente, l’instance régionale compte aussi quatre commissions spécialisées. Leurs présidents ont également été élus le 6 octobre : docteure Isabelle Millot pour la prévention, Yves Bard pour l’organisation des soins, Lionel Meunier pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux, et Marie-Catherine Ehlinger pour les droits des usagers du système de santé.



