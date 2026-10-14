Lille : La Navette dresse un premier bilan après un an d’activité





L’agence lilloise de La Navette célèbre son premier anniversaire avec un bilan de 1 000 élèves présentés à l’examen du permis. Cette auto-école spécialisée dans le permis accéléré propose des stages intensifs destinés aux candidats qui souhaitent concentrer leur formation sur une courte période.

Les élèves choisissent une date de stage connue à l’avance, puis concentrent leurs heures de conduite sur une période réduite. Selon la formule retenue, une date d’examen est garantie. Les inscriptions sont organisées en fonction du nombre de places d’examen disponibles, afin d’offrir davantage de visibilité aux candidats. Ceux-ci sont suivis par le même enseignant jusqu’à l’examen.

Fondée en 2019 par Romain Mirian, fils et petit-fils de moniteurs et de gérants d’auto-école, La Navette a formé plus de 32 000 élèves en France et accompagne près de 7 000 candidats chaque année. Lille fait partie de ses huit villes d’implantation, aux côtés de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Montpellier.