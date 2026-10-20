Face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, la sensibilisation aux risques naturels

devient un enjeu majeur pour les territoires. La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

(CACTLF) entend renforcer cette culture du risque en mobilisant les acteurs locaux. Organisées les mardi

13 et mercredi 14 octobre, les journées de la résilience ont permis d’aborder la prévention sous différents

angles, de l’information du public aux aménagements destinés à limiter les conséquences des fortes

pluies.

La première journée, accueillie à l’Hôtel des Formations de Chauny, a notamment été consacrée à la

découverte des dispositifs de prévention et de gestion des crises. Un village des acteurs de la résilience a

réuni huit partenaires, parmi lesquels la Protection civile, la Croix-Rouge française, la Ville de Chauny,

Veolia Eau, l’Entente Oise-Aisne, le Cerema et la Maif. Chacun a présenté ses missions et les moyens

mobilisables en cas d’événement majeur. Les scolaires étaient au cœur de cette initiative. Des élèves de CM1-CM2 de six écoles de Tergnier, Beautor et La Fère ont participé à un parcours pédagogique consacré aux eaux pluviales et découvert les stands des différents intervenants. Les ateliers leur ont permis d’aborder les bons réflexes à adopter en cas d’inondation, les dispositifs d’alerte, les gestes qui sauvent ou encore le fonctionnement des réseaux d’assainissement lors de fortes précipitations.

Prévenir les risques sur le terrain

La démarche s’adresse également aux professionnels de l’immobilier, aux notaires et aux agences

immobilières, dont le rôle est essentiel pour informer les acquéreurs sur l’exposition des biens aux risques

naturels. Élus et partenaires institutionnels ont aussi été associés à cette mobilisation afin de favoriser une

meilleure coordination entre les acteurs du territoire.

Le mercredi 14 octobre, place aux réalisations concrètes avec la découverte de l’espace pédagogique

consacré aux eaux pluviales de l’agglomération, suivie d’une visite du bassin de 10 hectares des Prés de

Mesne, organisée avec l’Entente Oise-Aisne. « Ce bassin permet d’écrêter les crues de la Rive. Il peut

stocker temporairement jusqu’à 100 000m3 d’eau , évitant des dommages dans le centre ville de Chauny.

Cet ouvrage conçu par le SIVOM en 2005 et géré par l’entente Oise-Aisne depuis 2020 » a expliqué

Joseph Descamps, chargé de maintenance du site. Ces aménagements illustrent les solutions développées

pour mieux gérer les écoulements d’eau et limiter les effets des inondations.

À travers ces deux journées, la CACTLF défend une approche globale de la résilience, fondée sur la

sensibilisation, la coopération et l’aménagement du territoire. Car au-delà de la gestion de crise, l’enjeu

est de donner à chacun les moyens de comprendre les risques, d’adopter les bons comportements et de

mieux se préparer aux événements climatiques à venir.