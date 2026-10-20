Saint-Amand-les-Eaux : Harry Plast lance une enveloppe 100% recyclée

Entreprise à la pointe dans le développement, la conception et la fabrication de ses produits, Harry Plast a déjà été à l'initiative de révolutions dans le domaine de l'emballage. En 2020, la PME de Saint-Amand-les-Eaux était la première à réussir à incorporer 70% de polyéthylène recyclé dans son enveloppe. Aujourd'hui, elle passe un autre cap en intégrant 100% de plastique recyclé dans sa production et plus précisément dans sa gamme d'enveloppes. Toutes les fabrications d'Harry Plast sont éco-conçues à partir d'un mono-matériau : un film sur base de matière plastique – du polyéthylène basse densité –, tout en garantissant des qualités techniques, mécaniques et esthétiques équivalentes aux films sans matière recyclée.

Innovations depuis 1979

Ces produits techniques sont notamment utilisés dans le secteur bancaire pour le transport d'espèces et valeurs, le domaine des analyses et prélèvement, du recyclage, dans les applications logistiques, l'automobile et le ferroviaire, pour le contact alimentaire, la chaîne du froid, dans le secteur postal et le e-commerce. Parmi les innovations : des pochettes isothermes, des emballages isothermes réfrigérés, des pochettes plastiques gonflables, des pochettes de sécurité, anti-effraction...

Pour aller encore plus loin dans le développement durable, les lignes de production fonctionnent à l'énergie électrique et à l'air comprimé. Prochaine étape : la production de son énergie avec un projet d'installation solaire sur la toiture. Depuis 2010, Harry Plast est certifié ISO 14001. La PME a également mis en place,le projet E.CO2 en partenariat avec l'Office National des Forêts, pour financer et planter différentes essences d'arbres en forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers. Depuis 2019, plus de 12 000 arbres ont ainsi été plantés, de neuf espèces différentes et sur plus de 11 hectares.