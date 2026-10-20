Envie de découvrir Metz autrement ? En octobre, Inspire Metz – Office de Tourisme propose plusieurs visites guidées pour explorer les rues du centre historique et en apprendre davantage sur le passé de la ville. Du Moyen Âge à l’histoire des édifices religieux, ces parcours permettent de redécouvrir certains lieux emblématiques sous un nouvel angle.

De la cathédrale à la place Saint-Louis

Le jeudi 22 octobre, de 14 h 30 à 16 h, une autre visite reliera la cathédrale Saint-Étienne à la place Saint-Louis. Ces deux lieux emblématiques racontent chacun une partie de l’histoire de Metz : l’un témoigne de l’importance du patrimoine religieux, tandis que l’autre rappelle le rôle du commerce dans la vie médiévale. Le parcours permettra de mieux comprendre leur place dans l’histoire de la ville.

Une plongée dans le Metz médiéval

Le samedi 24 octobre, de 14 h 30 à 16 h, la visite «Metz médiévale» invite les participants à remonter le temps. De la cathédrale Saint-Étienne à la place Saint-Louis, en passant par les ruelles de la colline Sainte-Croix, le parcours retrace l’histoire de la République messine au Moyen Âge. Une occasion de découvrir comment cette période a façonné le centre historique.

Le Temple Neuf et la cathédrale, deux lieux messins à découvrir

Le 21 octobre prochain, de 14 h 30 à 16 h, les visiteurs pourront également découvrir l’histoire du Temple Neuf et de la cathédrale Saint-Étienne. Construit au début du XXe siècle à la demande de l’empereur Guillaume II, le Temple Neuf témoigne de l’histoire protestante de Metz. Cette visite sera l’occasion de revenir sur les différentes périodes qui ont marqué ces deux édifices religieux.