Auchan Retail a annoncé, dans un communiqué, «être entré en négociations exclusives avec Lidl en vue de la cession de 17 supermarchés en France». Ce projet vient finaliser la transformation de son réseau de supermarchés en France engagée en novembre 2025. Avec une solution désormais identifiée pour chacun des 266 magasins intégrés concernés, cette transformation ne prévoit ainsi aucune fermeture.

17 magasins concernés au total

L'enseigne de grande distribution de la famille Mulliez souhaite retrouver performance, compétitivité et pérennité. Pour ce faire, elle actionne plusieurs leviers dont le projet de cession de 17 supermarchés à Lidl. Un supermarché de l'Aisne fait partie de ces 17 magasins, il s'agit du Auchan du quartier de l'Europe à Saint-Quentin. «Présentée aux instances représentatives du personnel le jeudi 24 septembre 2026 et soumis à l’autorisation des autorités de la concurrence, cette opération pourrait être effective au premier trimestre 2027», précise Auchan Retail.

Les autres leviers retenus par le groupe nordiste concernent le transfert, à compter du 1er octobre 2026, de 164 supermarchés au sein d’A+Super ou encore la cession de 72 supermarchés à des adhérents du Groupement Mousquetaires. Et cela alors que 13 supermarchés, dont les caractéristiques spécifiques de surface, d’emplacement et de potentiel le justifient, resteraient dans le périmètre d’Auchan Retail France sous d’autres formats.