Dijon : le réseau des Ambassadeurs prépare sa deuxième soirée annuelle

Après le succès de sa première édition, la soirée annuelle des Ambassadeurs Dijon Bourgogne réunira la communauté le mercredi 25 novembre 2026 au stade Gaston-Gérard, à Dijon. L’événement entend célébrer ce qui fait l’identité de la métropole bourguignonne.

Audacieuse, épicurienne et authentique, la rencontre proposera des échanges privilégiés, des rencontres inspirantes et une ambiance festive. Le programme prévoit notamment une conférence interactive destinée à faire émerger des idées pour renforcer le rayonnement de Dijon à son échelle. Un cocktail festif, un village gourmand ainsi que d’autres surprises compléteront la soirée.





Un événement réservé aux membres du réseau

L’événement est réservé aux membres du réseau. Pour recevoir une invitation et réserver une place, il est nécessaire de devenir Ambassadeur. Les personnes souhaitant rejoindre le réseau peuvent s’inscrire via le site Internet dédié. Chaque membre pourra venir accompagné de son conjoint ou de deux personnes de son choix afin de leur faire découvrir le réseau.

Les organisateurs invitent celles et ceux qui partagent la même passion pour Dijon Bourgogne à rejoindre la communauté et à contribuer à son rayonnement quotidien.



