Mettre à l’honneur les entrepreneurs lorrains qui inscrivent leur projet d’entreprise dans un parcours de vie ! L’ADN du Concours Trajectoires, organisé par l’accompagnateur Alexis Grand Est, n’a pas changé.

Le 19 octobre, la 26e édition de ce concours prendra possession des grands salons de l’hôtel de ville de Nancy pour sa traditionnelle remise de prix.

Une petite douzaine de lauréats recevront leurs distinctions.

Pour la Meurthe-et-Moselle : Amine Bouchikhi de Club Café, Christopher Dardaine pour l’Atelier Dardaine, Sébastien Duval d’Au Chasseur Pêcheur et Priscilla Lengagne de l’Atelier.

Pour la Moselle : Yohann et Maddy Berloger de Nouvelle ère, Teddy Briot d’Eighteen Training, Romane Conroux de l’Atelier Stella, Vincent Ferster de pHydros.

Pour les Vosges : Angélique Frey-Saussure de Quantifia et Yohann Salagnac d’EPF.

Pour la Meuse : Stéphane Jacquet de Bella Pizza.

«Ce rendez-vous est l’occasion de mettre en lumière l’entrepreneuriat à l’échelle des TPE. Les TPE sont trop souvent éclipsées dans l’écosystème au profit des start-up. Elles demeurent pourtant le socle de l’économie de nos territoires», assurait Sylvia Collin, déléguée générale d’Alexis Grand Est à l’occasion de la Nuit de la Création à Laxou la semaine dernière.

Présidé par Pierre Georges, Alexis Grand Est accompagne chaque année environ 1 000 entrepreneurs et met son savoir-faire, son expérience et ses outils au service des projets entrepreneuriaux de la région.

Maillage territorial

«Être accompagné par Alexis, c’est être accompagné par un conseillé dédié, spécialiste de l’entrepreneuriat. Le porteur de projet avance à son rythme et nous sommes là pour l’aider à structurer sa démarche, à produire un business plan fiable et à mettre tous nos outils au service de son projet. Nous développons également des programmes ponctuels d’accompagnement collectif s’appuyant sur les méthodes d’animation et de facilitation de l’intelligence collective», assure la structure d’accompagnement.

Créé en 1982 avec comme objectif de favoriser la diffusion de l’esprit entrepreneurial suite aux différentes mutations industrielles qui ont frappé la Lorraine, Alexis a su s’adapter aux évolutions du marché et affiche aujourd’hui une expérience certaine dans la création d’entreprise.

Alexis Grand Est est aujourd’hui présent sur l’ensemble du territoire régional à travers huit établissements et trois pôles entrepreneuriaux. L’accompagnateur devrait continuer à accentuer son maillage afin d’être toujours plus proche des territoires.