Côte-d'Or : la Route des Grands Crus adopte un nouvel enrobé brun-ocre

La Route des Grands Crus poursuit sa transformation. Le 8 octobre dernier, François Sauvadet, président du Département de la Côte-d’Or, s’est rendu à Saint-Aubin pour marquer la fin du déploiement du nouvel enrobé clair sur cet itinéraire œnotouristique. La teinte brun-ocre a été choisie pour s’intégrer à l’environnement paysager des Climats de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.





Un nouvel aménagement aux entrées des villages

Le revêtement a été posé aux entrées et sorties des villages traversés par la Route des Grands Crus, ainsi qu’aux intersections avec la Voie des Vignes. Sa couleur doit évoluer progressivement avec le temps, dans le respect des contraintes liées au classement du site.

Cet enrobé constitue l’un des trois éléments destinés à donner une identité visuelle commune à l’itinéraire, avec une signalétique harmonisée et des plantations. Le programme prévoit notamment l’installation de 450 rosiers Côte-d’Or, dont 400 dans les secteurs paysagers.

La mise en œuvre de ces enrobés colorés, dont le principe a été imaginé par le bureau d’études URBICAND, a été confiée aux entreprises EUROVIA, ROUGEOT, VDS Paysages et Térideal, toutes implantées en Côte-d’Or.





Près de 8 millions d’euros de travaux

Cette opération s’inscrit dans un programme de modernisation, auquel le Département de la Côte-d’Or consacre près de 8 millions d’euros. Celui-ci est prévu sur 18 mois, de novembre 2025 à décembre 2026, avec un déploiement de la signalétique jusqu’en 2027. Le chantier comprend la rénovation de 26 kilomètres de routes, l’aménagement de 45 entrées et sorties d’agglomération et la sécurisation de huit intersections sur le secteur de la Voie des Vignes.

D’ici fin novembre, 46 secteurs paysagers doivent également être plantés. Le programme prévoit aussi 62 totems à la signalétique harmonisée, conçus par le designer Ruedi Baur, aux entrées et sorties des villages.

Les interventions ont été programmées en tenant compte du cycle de la vigne, notamment des périodes de floraison et de vendanges. Ces aménagements précèdent les célébrations du 90e anniversaire de la Route des Grands Crus, prévues les 14 et 15 mai 2027.

Par ailleurs, les acteurs œnotouristiques et institutionnels se réuniront le 14 mai au Château du Clos de Vougeot. Le lendemain, le public pourra participer à un Vélotour gourmand sur l’itinéraire et découvrir un village de restauration 100 % Côte-d’Or à Meursault.



