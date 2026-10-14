En 2027, Dijon prend le relais pour les Rencontres Vélo et Marche

La prochaine édition des Rencontres du Réseau Vélo et Marche se tiendra, du 22 au 24 septembre 2027, à Dijon. Elle réunira des professionnels, des collectivités, des associations, des chercheurs et des acteurs des mobilités actives pour échanger sur la place de la marche et du vélo dans les déplacements du quotidien. La désignation de Dijon a été annoncée lors de l’édition organisée, du 30 septembre au 2 octobre 2026, à Nancy.





Une candidature soutenue par plusieurs acteurs

La candidature, portée par Dijon et sa métropole, a bénéficié du soutien de plusieurs acteurs académiques, institutionnels et associatifs locaux. Parmi eux figurent notamment la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département de la Côte-d’Or, le laboratoire ThéMA, EVAD, la Boîte à Vélos, le Collectif piétons dans la métropole dijonnaise et le CODEP 21 du cyclotourisme.

Le choix de Dijon intervient alors que le territoire mène depuis plusieurs années une politique en faveur des transports collectifs, du vélo et de la marche. Sur le volet cyclable, la politique engagée depuis 2001 s’est notamment accompagnée de la mise en service des deux lignes de tramway en 2012. Leur arrivée a modifié le partage de l’espace public tout en soutenant le développement de la marche et du vélo.

En 2023, le schéma directeur cyclable 2023-2030 a fixé de nouvelles orientations, notamment pour sécuriser les grands axes, développer le stationnement vélo et accompagner l’évolution des pratiques.





382 km de voirie cyclable

Dijon Métropole dispose actuellement de 382 km de voirie cyclable, dont 170 km en site propre. De son côté, la marche représente 30 % des déplacements à l’échelle métropolitaine. Doté d’une flotte de 700 vélos, le territoire propose une offre de location adaptée à différents usages, avec notamment des modèles à assistance électrique, pliants, cargos et tricycles.

Deux chantiers structurants doivent désormais poursuivre cette évolution. Le premier portera sur l’accélération de la création d’un réseau express vélo, tandis que le deuxième sera consacré à l’élaboration d’un schéma directeur piéton métropolitain.

Depuis 2017, les transports collectifs, le stationnement et les services vélos sont réunis dans une même délégation de service public. La marche a rejoint ce périmètre en 2023. Par ailleurs, le PLUi prévoit une progression de la part modale du vélo, avec un objectif de 12 % en 2030, contre 3 % en 2016.



