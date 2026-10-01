Le jeudi 8 octobre prochain, la direction d’ERA Immobilier s'installera à Saint-Omer pour une journée d'échanges axée sur les nouveaux usages du secteur. Cette rencontre permettra de former les professionnels locaux aux mutations de l’intelligence artificielle et de la digitalisation. Cette étape s'inscrit dans une tournée globale qui traversera également Bordeaux, Carcassonne, Nantes, Aix-en-Provence et Roissy.

Adapter les compétences locales aux mutations numériques de l'immobilier

L'événement ambitionne de répondre aux bouleversements technologiques actuels, comme l'intelligence artificielle et la dématérialisation des parcours clients, qui redéfinissent l'achat et la vente de biens. Pour le tissu économique de l'Audomarois, ce rendez-vous est l'occasion d'adapter les compétences locales aux exigences de l'immobilier de demain. Bien que Saint-Omer soit au cœur de cette dynamique régionale, le réseau déploiera simultanément ce format dans cinq autres villes françaises : Bordeaux, Carcassonne, Nantes/Pornic, Aix-en-Provence et Roissy-en-France.





Valoriser l'humain au cœur de la transition numérique

Loin de standardiser le métier, cette transformation renforce la valeur ajoutée de l'agent immobilier indépendant ou affilié. Les débats, menés par le président François Gagnon et les directions opérationnelles, s'appuieront sur des partages d’expériences menés à l'échelle européenne. L'objectif reste de fusionner les outils numériques avec la fine connaissance du marché local.

François Gagnon, Président de ERA France et ERA Europe, insiste sur cette synergie : « Les nouvelles technologies permettent de gagner du temps et d’enrichir l’expérience client. Mais elles ne remplacent ni la connaissance du terrain, ni la relation de confiance qui se construit entre un professionnel et son client. »

Cette escale, ouverte aux professionnels indépendants, démontre que la compétitivité économique régionale passera inévitablement par l'alliance réussie entre expertise humaine et performance digitale.







