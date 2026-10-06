L’Eurodistrict SaarMoselle présent à l’EXPO REAL 2026

Pendant ces trois jours, l’Eurodistrict participe au stand commun «Germany’s Saarland», dans le hall A1, aux côtés du Land de Sarre et de plusieurs acteurs régionaux. L’objectif est de présenter le territoire franco-allemand et d’échanger avec des professionnels de l’immobilier, de l’investissement et du développement économique.

Des échanges autour des projets du territoire

Sur place, les représentants de l’Eurodistrict présentent différents projets et les compétences clés du territoire SaarMoselle. Ils peuvent également échanger avec des entreprises et des acteurs de l’immobilier à la recherche de projets ou d’opportunités de développement. Cette présence à Munich s’inscrit dans le cadre du projet PROMETER, cofinancé par le programme Interreg Grande Région. «EXPO REAL constitue une occasion privilégiée de nous faire connaître comme un territoire économique transfrontalier, connecté et ouvert sur deux marchés. Notre objectif est de mettre en avant les complémentarités de nos territoires et de favoriser de nouvelles opportunités de coopération et de développement», souligne Marc Zingraff, président de l’Eurodistrict SaarMoselle.

Une coopération franco-allemande

Créé en 2010, l’Eurodistrict SaarMoselle rassemble des collectivités intercommunales françaises et allemandes situées le long de la frontière entre la Sarre et la Moselle-Est, représentant plus de 600 000 habitants. Le territoire concerné compte plus de 600 000 habitants. L’organisation accompagne des projets transfrontaliers dans plusieurs domaines, notamment le développement économique, la mobilité, l’aménagement du territoire, la santé, le tourisme ou encore le bilinguisme.