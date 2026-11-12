Au dernier trimestre 2027, 46 pavillons sociaux de la cité des arbres à Breteuil datant des années 70 auront fait l’objet d’une importante réhabilitation. Ainsi, les travaux thermiques prévoient une isolation par l’extérieur, un traitement des combles et des vides sanitaires, le remplacement des menuiseries extérieures, de la VMC, des systèmes de chauffage et d’eau chaude via une pompe à chaleur, le remplacement des toitures en ardoises amiantées.



Passage des étiquettes énergétiques E et F en étiquette A

Ainsi, le projet ambitionne un passage des étiquettes énergétiques E et F en étiquette A pour les 46 F5 qui se développent sur environ 80 m2 habitables, permettant aux foyers - dont 30% de seniors- de gagner en pouvoir d’achat et en confort. De plus, des travaux de sécurité vont concerner : réfection électrique, traitement du talus, démolition des garages qui seront remplacés par des abris de jardins de 16m2.

Les emplacements libérés pourront être réutilisés pour le stationnement des véhicules. La S.A (Société anonyme) de l’Oise va consacrer au total 6 327 503 euros à l’opération, soit 138 000 euros par logement social. Pour la porter, elle a réalisé un prêt de 5 311 930 pour lequel le département de l’Oise s’est porté garant, utilisé 647 573 euros sur fonds propres et va recevoir 368 000 euros de subventions FEDER.

Par ailleurs, elle va bénéficier d’une TVA à 5,5 % et d’une exonération durant 25 ans de la taxe foncière. Ce projet est une première dans l’Oise. Il entre en effet dans le récent dispositif «seconde vie du bâtiment», qui vise à prolonger la durée de vie du patrimoine existant, à améliorer la qualité des logements et à renforcer leur performance énergétique.

Des travaux en milieu occupé

Un projet de premier plan complexe, car les habitants - qui ont participé à des échanges et une concertation - devront, à tour de rôle, quitter leur logement durant les travaux. Ils seront relogés pour quelques jours, sur place : «Il était grand temps d’agir. Les logements individuels sont souvent oubliés», a estimé lors des discours Vianney Pertriaux, directeur général de la S.A. de l‘Oise. «Il a fallu des mollets d’acier et un souffle a toute épreuve, a souligné Stéphane Bouafia, directeur support territorial de la S.A. de l’Oise. Les bâtiments existent, autant leur garder leur vocation première».

«Vous nous permettez de faire notre beau métier pour améliorer les conditions de vie des habitants», a ajouté Pierre-Antoine L’heureux, directeur de production Picardie et Habitat Normandie de Bouygues bâtiment grand ouest. Dominique Renard, le maire de Breteuil, a insisté sur le dialogue constructif mené entre les habitants et la S.A. de l’Oise. Dernière à s’exprimer, Norchen Chenoufi, sous-préfète de l’arrondissement de Clemont a notamment pointé un «partenariat solide».

A noter que le patrimoine de la S.A. de l’Oise, sur la commune de Breteuil, est composé de 401 logements : 203 individuels, 18 collectifs et une résidence autonomie de 50 logements.