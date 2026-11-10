Trois surfaces destinées aux activités tertiaires et commerciales sont actuellement proposées à la location ou à la vente. Implanté au pied de la future ligne C du tramway, dont la mise en service est prévue en 2027, ce programme associe logements, bureaux et commerces. Il représente une nouvelle offre immobilière pour les entreprises souhaitant s'implanter dans les quartiers sud du Havre et bénéficier d'une meilleure accessibilité.

Trois surfaces pour accueillir de nouvelles activités économiques

Le programme propose trois espaces professionnels de 123 m², 200 m² et 489 m². Le premier est destiné aux activités de bureaux, tandis que les deux autres peuvent accueillir des bureaux ou des commerces. Le plus grand bénéficie également d'une terrasse de 73 m².

Livrés brut de béton, ces locaux permettent aux futurs occupants de réaliser des aménagements adaptés à leur activité et à leurs besoins. Des places de stationnement sont également réservées à chaque espace.

Le futur tramway au service de l'accessibilité et de l'implantation des entreprises

L'emplacement constitue l'un des principaux arguments du programme. La future ligne C du tramway doit desservir le secteur à partir de 2027, facilitant les déplacements des salariés, des clients et des visiteurs. Le boulevard Amiral Mouchez bénéficie par ailleurs d'une position stratégique à proximité du quartier des Docks, de ses équipements commerciaux, universitaires et culturels, ainsi que de la zone industrielle et portuaire.

Pour les entreprises, cette implantation offre des perspectives en matière de visibilité commerciale et d'accès aux principaux pôles d'activité du Havre. La commercialisation de ces trois surfaces participe également à la diversification de l'offre immobilière professionnelle dans les quartiers sud, à l'approche de la mise en service du nouvel axe de transport.