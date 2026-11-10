Ce laboratoire dispose notamment d’un microscope hybride Ti2E, un équipement de haute précision présenté comme unique au monde, consacré à l’étude des biofilms et à la microscopie du vivant. Au cœur de ce nouveau laboratoire, le microscope Ti2E doit permettre aux équipes de recherche d’observer avec précision les biofilms. L’acquisition de cet équipement représente un investissement soutenu par le Département de Saône-et-Loire, qui participe à son financement à hauteur de 300 000 euros sur cinq ans.

La recherche médicale se développe à Chalon-sur-Saône

Hôpital pivot du nord de la Saône-et-Loire et siège de la Communauté hospitalière de territoire Saône-et-Loire Nord-Morvan, le Centre hospitalier William Morey assure également une mission de service public auprès de la population. Il mobilise ses équipes, ses compétences médicales et ses équipements pour répondre aux besoins de santé du territoire. Avec ce nouveau laboratoire, le centre hospitalier entend renforcer les échanges entre les chercheurs et les équipes médicales. Cette collaboration doit contribuer au développement de la recherche médicale en Bourgogne-Franche-Comté.







