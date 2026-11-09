Des docteurs juniors en médecine générale ont intégré les structures de soins du Grand Est. Cette première promotion marque une nouvelle étape dans la formation des futurs médecins généralistes, avec une présence renforcée sur le terrain.

29 communes mosellanes concernées

Le Grand Est est découpé en trois subdivisions universitaires. La Lorraine reçoit le plus de docteurs juniors : 102. L’Alsace en compte 87 et la Champagne-Ardenne 62. À l’échelle du pays, 3 000 jeunes médecins sont concernés. Ils seront accueillis sur 219 terrains de stage en ville et 36 terrains à l’hôpital. Les secteurs où il est difficile de se faire soigner ont reçu une attention particulière. En Lorraine, 71% des terrains sont situés en zone d’intervention prioritaire ou d’action complémentaire. En Moselle, 29 communes accueillent des stagiaires, parmi lesquelles Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Saint-Avold, Hayange, Morhange et Sarralbe.

Douze mois auprès des patients

Les docteurs juniors effectueront un stage de douze mois en cabinet médical, en maison de santé ou en centre de santé. Ils réaliseront des consultations et assureront le suivi des patients trois à quatre jours par semaine. Ils exerceront en autonomie, sous la supervision d’un maître de stage des universités, et pourront aussi intervenir une journée par semaine dans d’autres entités locales, comme les Ehpad, les CPTS ou les services de protection maternelle et infantile (PMI).

L’objectif est double. Les jeunes médecins gagnent en expérience auprès des patients. L’offre de soins se renforce dans les territoires qui manquent de professionnels. Cette immersion pourrait aussi les encourager à s’y installer.