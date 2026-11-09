Le Champ des Sourires a décroché le 11e Prix national de l’Économie sociale et solidaire (ESS). La distinction lui a été remise le 4 novembre à Paris, lors de la cérémonie de lancement de la 19ᵉ édition du Mois de l’ESS, organisée par ESS France au sein du Wikivillage.





Des fleurs comme support d’insertion professionnelle

Le projet du Champ des Sourires repose sur la production de fleurs locales pour accompagner des femmes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. À travers un chantier d’insertion, la structure entend faire face aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées, notamment l’isolement, la monoparentalité, les difficultés de mobilité, la maîtrise de la langue ou encore les problèmes de santé et bien d’autres.

L’activité florale leur permet d’acquérir des compétences professionnelles et de retrouver progressivement confiance. L’objectif est de construire un retour durable vers l’emploi, tout en participant à la relocalisation d’une filière florale plus responsable.





Lancement du mois de l’ESS

La remise du prix a constitué l’un des temps forts du lancement du Mois de l’Économie sociale et solidaire, qui se déroule durant tout le mois de novembre. Organisé chaque année par ESS France et le réseau des Chambres régionales de l’ESS (CRESS), cet événement propose de faire découvrir les initiatives et les structures relevant de ce modèle économique.

La cérémonie a été également marquée par l’organisation de mini-ateliers thématiques réunissant plusieurs structures au sein du « Village de l’ESS ». L’association a par ailleurs dévoilé une campagne nationale destinée à faire découvrir l’économie sociale et solidaire et à inciter le grand public à rencontrer ses acteurs.

En 2025, le Mois de l’ESS avait recensé 1 627 événements organisés par 630 structures. Les Prix de l’ESS avaient, quant à eux, enregistré 580 candidatures.



