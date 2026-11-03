Défense et aérospatial : la Normandie renforce ses liens avec l’Europe

Une trentaine d'entreprises membres de Normandie AeroEspace (NAE), réseau normand dédié à l’aéronautique, au spatial, à la défense et à la sécurité, ont rencontré des représentants de la Commission européenne, le 26 octobre. Une rencontre organisée à Rouen par Hervé Morin, président de la Région Normandie, dans l'objectif de faciliter l’accès de ses entreprises aux financements européens.

Grands groupes, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et centres de recherche ont pu échanger directement avec les représentants des directions générales Industrie de la défense et de l’espace (DG DEFIS) et Recherche et innovation (DG RTD) de la Commission européenne. Au coeur des discussions : les dispositifs de financement existants et les perspectives du futur cadre financier européen pour 2028-2034.

« Dans un contexte géopolitique qui impose à l'Europe de renforcer sa souveraineté stratégique, il est essentiel que les entreprises normandes puissent accéder pleinement aux dispositifs européens de financement », a déclaré Hervé Morin. À titre d'exemple, la Commission européenne a proposé d’octroyer près de 130 milliards d’euros à des projets dans les domaines de la résilience, de la sécurité, de l’industrie de défense et de l’espace dans le cadre du futur Fonds européen pour la compétitivité (FEC).

Un écosystème régional à valoriser

Les échanges ont également permis de présenter les compétences normandes. Philippe Eudeline, président de NAE, a détaillé la structuration et les savoir-faire de la filière, tandis qu’Alexandre Wahl, directeur de l’Agence de développement de Normandie, a présenté les dispositifs d’accompagnement proposés aux entreprises.

La journée s’est poursuivie par une visite du laboratoire Coria, sur le campus du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray. Spécialisé dans l’aérothermochimie, ce centre de recherche a illustré les capacités régionales en matière d’innovation.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du déplacement d’Hervé Morin à Bruxelles, en mai dernier, accompagné d’entreprises normandes, pour promouvoir les savoir-faire régionaux et identifier les opportunités de financement.