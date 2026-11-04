La liberté de la presse sera au centre d’un forum organisé le 12 novembre à la Maison des associations de Dijon. Cette rencontre, proposée par l’association Libertés-Culture, entend apporter un soutien aux journalistes Christophe Gleizes et Mourad Zeghidi, emprisonnés en Algérie et en Tunisie.





Une soirée culturelle et participative

Prévue à partir de 19 h, cette soirée débutera par la présentation d’une courte création artistique de Sara Horchani consacrée à la liberté de la presse, suivie d’un temps d’échange. L’association souhaite également faire participer le public en invitant les personnes présentes à partager un texte ou une création artistique en faveur de la liberté de la presse et de la solidarité avec les deux journalistes.

Cette rencontre intervient au lendemain des 500 jours de détention du journaliste français Christophe Gleizes en Algérie. Détenu depuis le 29 juin 2025, il est condamné à sept ans de prison et reste dans l’attente d’une éventuelle grâce présidentielle.

Le forum apportera également son soutien à Mourad Zeghidi, journaliste politique franco-tunisien emprisonné en Tunisie depuis le 11 mai 2024. Il a été condamné à trois ans et demi de prison. Son emprisonnement fait notamment suite à son soutien public au journaliste Mohamed Boughalleb, lui-même détenu, ainsi qu’à des extraits vidéo comportant des analyses politiques.



