À Tronville-en-Barrois, le jeu Mobili’Fun récompense ses participants

Organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA), cette cérémonie distinguera les participants à cette initiative.

Porté avec le soutien de ces partenaires, Mobili’Fun propose une activité ludique autour de la mobilité. La cérémonie permettra de récompenser les lauréats et de mettre en lumière cette initiative menée à l’échelle du territoire de Meuse Grand Sud.

Au-delà de la remise des prix, cette rencontre souligne la coopération entre les acteurs associatifs et les organismes sociaux dans la mise en place d’actions locales. Elle permet également de valoriser une initiative collective et de faire connaître le jeu auprès des habitants du territoire.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche de proximité, en associant plusieurs partenaires autour d’une animation accessible aux habitants. Elle contribue à faire connaître les actions collectives portées localement et à encourager la participation des publics concernés.