Mâcon : un futur Village des artisans de 11 cellules sort de terre

Mâconnais-Beaujolais Agglomération (MBA) a officiellement présenté, vendredi 30 octobre 2026, l'avancement du Village des artisans et le lancement de ses travaux, rue Thimonnier à Mâcon. Le projet prévoit l'aménagement de 11 cellules destinées à accueillir des entreprises artisanales dans des espaces adaptés à leurs besoins.



Cette opération s'inscrit également dans un programme de transformation du quartier de La Chanaye-Résidence. Elle vise à redonner une fonction économique à une ancienne friche industrielle et à renforcer l'offre immobilière destinée aux professionnels du territoire.



Avant le démarrage de la construction, plusieurs interventions ont été nécessaires pour préparer le terrain. Les opérations de désamiantage et de dépollution se sont déroulées entre mars et juillet 2026. Le chantier proprement dit a commencé le 8 septembre, avec les premiers travaux de terrassement.

Plus de 2,2 millions d'euros mobilisés

Le montant des travaux est estimé à 2 243 082,96 euros hors taxes. Mâconnais-Beaujolais Agglomération assure le financement de l'opération, avec une participation de 300 000 euros de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le projet a également bénéficié d'un soutien de l'État à hauteur de 501 820 euros, attribué au titre du fonds friche pour financer la phase préparatoire.



La présentation du chantier s'est déroulée en présence de Jean-Patrick Courtois, président de MBA, de Christine Robin, première vice-présidente chargée de l'aménagement et de l'urbanisme, ainsi que de représentants de la SEMA 71 et de la Région.



La livraison des 11 locaux est prévue avant l'été 2027. À terme, cette nouvelle infrastructure doit permettre d'accueillir des artisans et de contribuer au développement économique du territoire mâconnais.