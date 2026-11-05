Villeneuve d'Ascq : Afibel en liquidation judiciaire

Le groupe de prêt-à-porter féminin Afibel a été placé mercredi 4 novembre en liquidation judiciaire. Fragilisée par la mutation du commerce de l’habillement et l’érosion de la vente à distance, l’enseigne villeneuvoise avait été placée en redressement judiciaire en avril. S'était ensuivie une période d’observation avec l’espoir d’un repreneur. Mais la société villeneuvoise était confrontée à des difficultés financières durables, pâtissant notamment du recul de son modèle historique fondé sur la vente par correspondance, bousculé par l’essor du e-commerce. Afibel emploie plusieurs centaines de salariés. Dans un secteur de l’habillement déjà sous pression, l’enjeu portait avant tout sur la sauvegarde des emplois et la pérennité de l’activité.

«Depuis plus de 70 ans, Afibel a grandi et évolué avec vous»

«Depuis plus de 70 ans, Afibel a grandi et évolué avec vous, portée par votre confiance et votre fidélité. Nous avons mis tout notre cœur dans cette belle aventure, avec des équipes passionnées et engagées. C’est avec une profonde émotion que nous vous annonçons aujourd’hui la fin de notre activité. Nous sommes sincèrement désolés des difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers mois. Cette situation, que nous avons nous-mêmes subie, ne reflète pas la qualité de service que nous avons toujours souhaité vous offrir. Merci pour votre confiance et toutes ces années partagées. Vous avez fait partie de notre histoire et nous sommes heureux d’avoir fait partie de la vôtre», a écrit la direction sur son site internet.

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