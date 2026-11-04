L’avenir des 35 salariés de Lamberet Isomet, à Sarreguemines, pourrait s’éclaircir. Sept candidats se sont positionnés pour reprendre l’entreprise, selon les informations publiées fin octobre. Un signal encourageant pour le site mosellan, dont les emplois restent toutefois suspendus à l’examen des offres et à la décision du tribunal de commerce.

Spécialisé dans la fabrication de solutions isothermes, le site conçoit et assemble des cellules frigorifiques sur mesure destinées aux transporteurs. Il s’inscrit dans l’activité du groupe Lamberet, dont le siège est implanté dans l’Ain et qui figure parmi les acteurs français de la carrosserie frigorifique. Ses équipements permettent le transport de marchandises sous température dirigée, un marché qui dépend notamment des investissements des transporteurs et du renouvellement de leurs véhicules.

Le groupe a été placé en redressement judiciaire à l’été 2026, dans un contexte de tensions économiques, et ce malgré un carnet de commandes rempli jusqu’à mars 2027. La procédure doit permettre d’examiner les possibilités de poursuite de l’activité et les propositions de reprise. Pour Sarreguemines, l’objectif est double : maintenir un outil industriel spécialisé sur le territoire et préserver les 35 postes qui y sont associés.

Une filière confrontée au ralentissement des commandes

Le dossier Lamberet s’inscrit dans un contexte difficile pour la carrosserie industrielle française. Selon le panorama 2026 de l’Observatoire du véhicule industriel, les immatriculations de poids lourds carrossés ont reculé de 12,5% sur les onze premiers mois de 2025, par rapport à la même période de 2024. Le segment des carrosseries frigorifiques a, lui aussi, enregistré un repli de 8,6%, avec 2 490 véhicules immatriculés.

La baisse des investissements des transporteurs, conjuguée aux incertitudes économiques, fragilise les perspectives des fabricants. Pour les salariés de Sarreguemines, les sept offres constituent donc une opportunité, mais l’issue dépendra de la solidité des projets présentés et des garanties apportées quant au maintien de l’activité et des emplois.