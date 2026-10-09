L’Université de Lorraine structure son action contre les discriminations avec la nomination d'Anna C. Zielinska, membre des Archives Henri Poincaré. Cette nouvelle fonction institutionnelle vise à formaliser la lutte contre les exclusions basées sur l’identité raciale ou culturelle. L'action se concentre sur trois objectifs prioritaires : favoriser la libération de la parole des victimes, renforcer la prise en compte de ces enjeux dans la politique de l'établissement et optimiser le processus de détection et de traitement des signalements. Pour déployer ces dispositifs, la référente travaille en étroite collaboration avec le vice-président à l'Égalité, diversité et inclusion (EDI), Pascal Tisserant, ainsi qu'avec les directions juridiques, des ressources humaines et de la vie universitaire.

L'expertise scientifique au service de la sensibilisation

Le parcours académique et associatif de la nouvelle référente nourrit directement ses futures fonctions au sein de l'écosystème régional. Spécialiste de l'histoire du racisme et des dimensions psychologiques des discriminations, l'enseignante-chercheuse a déjà piloté de nombreuses initiatives locales, notamment des séminaires de psychologie politique et des partenariats avec SOS Racisme Lorraine. Son programme prévoit de poursuivre les actions de formation initiées par sa prédécesseure, Véronique Lemoine-Bresson, et d'introduire un nouveau module spécifique de formation axé sur la lutte contre l'antisémitisme.

Face aux nouveaux défis du chaos informationnel et des inégalités croissantes, l'institution académique mise sur l'analyse des causes systémiques pour adapter ses outils de prévention et construire un langage commun d'opposition aux préjugés.