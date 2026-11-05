Emmanuel Macron paye "pour toute son œuvre" avec le mouvement social actuel, a estimé jeudi la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier qui juge que ça va être "compliqué" pour l'exécutif de répondre à "une convergence des luttes".

Le chef de l'État "finit son mandat comme il a gouverné, c'est-à-dire seul contre tous. Et là, on a une sorte de mouvement social qui est son bilan de mandat, c'est pour toute son œuvre pendant dix ans", a estimé Mme Tondelier sur Public Sénat

La candidate écologiste à la présidentielle juge "que ça va être dur pour eux (l'exécutif, NDLR) de répondre, parce que il y a eu des mouvements, par exemple sur les retraites, où on manifestait pour le retrait de cette réforme, là, c'est un peu pour toute leur œuvre".

"Du fait qu'ils n'ont pas répondu aux lycéens pendant un mois et demi, maintenant il y a une convergence des luttes et donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils vont devoir répondre : le pouvoir d'achat, l'écologie, les mesures féministes, etc", a-t-elle estimé.

Pour répondre aux revendications sur le pouvoir d'achat, en sus d'un coup de pouce au Smic, les Écologistes demandent notamment "des mesures sur l'alimentation".

"On demande un panier de 100 biens qui soient des biens de qualité et vendus à prix coûtant par les supermarchés. Parce qu'aujourd'hui, l'absence de marge sur les produits d'appel comme le Coca, on le paye sur les marges des produits sains, par exemple sur les fruits, les légumes, surtout le bio, les lentilles...", a-t-elle plaidé.